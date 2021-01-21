В Одессе военные готовятся к Sea Breeze-2021

21 января в Одессе начала работу конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze — 2021, целью которой является установление потенциального состава участников учений, согласование сценария учений, определение возможных районов применения подразделений и наработки по логистическому обеспечению.

Об этом сообщает АрмияInform.

«Это первая конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze — 2021. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому планирование всех практических мероприятий, общение с американскими партнёрами и другими участниками учений проходит в дистанционном формате. Целью мероприятия является установление потенциального состава участников учений, согласование сценария учений, определение возможных районов применения подразделений и наработки по логистическому обеспечению», — отметил заместитель командующего ВМС Алексей Доскато.

По его словам, во время учений Sea Breeze-2021 запланировано проведение проверки обратной связи Концепции оперативных возможностей четырех подразделений Военно-Морских Сил — десантно-штурмовая рота морской пехоты, подразделение специального назначения и два подразделения корабельного состава флотилии ВМС.

Доскато заметил, что в прошлом году Sea Breeze ограничились лишь морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия разворачивались в акватории Чёрного моря без контакта личного состава.

«В этом году спланировано расширить формат и компоненты учений. Привлечём не только морской и воздушный компоненты, но и дополнительно береговой и водолазный компоненты. То есть мы планируем провести классический вариант учений с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой», — резюмировал Доскато.

Как сообщала Одесса News, учения серии Sea Breeze — многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

Фото: АрмияInform