Подразделение ВМС ВСУ уничтожило морскую мину возле одесского пляжа

Подразделением Военно-Морских Сил ВС Украины успешно уничтожена очередная морская мина.

Об этом сообщает в Facebook ВМС ВСУ.

«На этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесщины. Об опасной находке было немедленно доложено военным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был оперативно обезврежен одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, что помогло спасти от разрушений береговые ооружения.

Одесса News информировала об обнаружении в ноябре 2023 года у берегов Одесской области противокорабельной мины, которую море вынесло на побережье.

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