Кто в Одессе 22 декабря останется без воды

В части Пересыпского района г.Одесса 22 декабря некоторым потребителям будет отключено водоснабжение.

Об аварийном отключении воды предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Семёна Палия, 98-118,

Академика Заболотного, 28-52,

Генерала Бочарова, 23-55,

Крымская, 72-82,

Керченская, 188.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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