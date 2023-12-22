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Кто в Одессе 22 декабря останется без воды

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В части Пересыпского района г.Одесса 22 декабря некоторым потребителям будет отключено водоснабжение.

Об аварийном отключении воды предупредил филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Семёна Палия, 98-118,
  • Академика Заболотного, 28-52,
  • Генерала Бочарова, 23-55,
  • Крымская, 72-82,
  • Керченская, 188.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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