Мэр Одессы рассказал о текущей ситуации в Одессе со светом и водой

11 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к одесситам по поводу текущей ситуации в городе.

Видеообращение размещено на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Геннадий Труханов, в частности, сказал, что обстановка в Одессе меняется постоянно.

«Основная задача – удержать критическую инфраструктуру: воду, тепло, работу насосных и котельных», — таково мнение мэра.

«Что касается водоснабжения. Сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчерашнего дня, подвозим её машинами. Как, например, по ул. Грушевского, 52», — обрисовал ситуацию с подачей воды в дома одесситов Одесский городской голова.

Геннадий Труханов отметил, что после скачков напряжения были перезапущены котельные. Пока не работают 43 котельные из 140 имеющихся. «Но повторяю – ситуация постоянно меняется. Энергетики работают над тем, чтобы в дома одесситов как можно скорее вернулся свет. Так что ждём».

Мэр также напомнил, что в городе работают «Пункты несокрушимости» – более 250 локаций, которые только в субботу посетили более 15 тысяч человек.

«Работают все коммунальные службы. Поэтому ситуация полностью контролируемая, хотя и непростая. Помогайте близким, поддерживайте друг друга. Держимся вместе», — такими словами завершил своё видеообращение Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры 10 декабря, после атаки дронов на энергоинфраструктуру Одессы и области, начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Видео: «Одесса»

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