Кабмин таки повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня

30 мая Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Министр энергетики Герман Галущенко срочно внёс на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения. Постановление правительства уже одобрено. Новый тариф будет составлять 2,64 грн/кВт-ч», – говорится в сообщении.

Отмечается, что министр аргументировал необходимость пересмотра тарифа тем, что государство нуждается в средствах на восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов российских окупантов.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в свою очередь, просила установить несколько больший тариф – 2,88 грн/кВт-час. Впрочем, правительство приняло решение о более низкой стоимости электроэнергии для населения, чем предлагал регулятор.

Кстати. Тариф для потребителей, использующих до 250 кВт-ч. в месяц, сейчас составляет 1,44 грн/кВт-ч, а потребители, использующие более 250 кВт-ч, платят 1,68 грн/кВт-ч.

Как сообщала Одесса News, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч. (с НДС) в рамках первого этапа коррекции цен.

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