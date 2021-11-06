Кому в Одессе 8 ноября отключат свет

8 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено в субботу, 6 ноября. по таким адресам:

2-й переулок Черепановых, 9А, с 09:00 по 17:00

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24, с 08:00 по 20:00

Академика Глушко проспект, 13, 13/1, 15, 15А, 15Б, с 09:00 по 17:00

Багрицкого улица, 1, 3, 3А, 4, 6, 8, 8а, 10, с 09:00 по 17:00

Гайдара улица, 24, 30, с 07:00 по 20:00

Гвоздичный переулок, 3А, 4, с 09:00 по 17:00

Генерала Бочарова улица, 18а, 22, 22а, 24/26, 28, с 09:00 по 20:00

Генерала Петрова улица, 26, 28, 30, с 07:00 по 20:00

Головковская улица, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 41, 43, 52, 56, 32/3, 58, 32А, с 09:00 по 19:00

Дальницкая улица, 10, 12, 14, 16, 20, с 09:00 по 19:00

Дворянская улица, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33, с 06:00 по 22:00

Елисаветинская улица, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11, с 06:00 по 22:00

Ефимова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 20а, 24А, 22а, 261, 22В, 22Б, с 09:00 по 17:00

Жолио-Кюри улица, 26, с 09:00 по 20:00

Зоопарковая улица, 12, с 09:00 по 17:00

Кирпичнозаводская, 3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А, с 09:00 по 17:00

Кленовая улица, 2а, 2а, с 09:00 по 17:00

Коблевская улица, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, с 06:00 по 22:00

Конная улица, 2/4, 6, 8/10, 12, 14, с 06:00 по 22:00

Кропивницкого улица, 9, 9А, 11, 18/22, с 09:00 по 17:00

Лодочный переулок, 1, 15А, 3, 4, 5, 5а, 7, 2, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 8, с 09:00 по 19:00

Люстдорфская дорога, 18/6а, 20, 22, с 09:00 по 17:00

Маршала Бабаджаняна улица, 28, с 09:00 по 17:00

Маршала Говорова улица, 8, 10Д, 10Д., с 09:00 по 17:00

Мичурина улица, 19, 19а, с 09:00 по 20:00

Нежинская улица, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 06:00 по 22:00

Новосельского улица, 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80, с 06:00 по 22:00

Пастера улица, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 48а, 46а, 44а, с 06:00 по 22:00

Педагогическая улица, 11, 11а, 13, 15, 15А, 17, 19, 21/1, с 09:00 по 17:00

Педагогический переулок, 3А, с 09:00 по 17:00

переулок Вице-адмирала Жукова, 2, 4, с 06:00 по 22:00

переулок Маланова, 1, с 06:00 по 22:00

переулок Матросская Слободка, 2, с 09:00 по 20:00

Преображенская улица, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32, с 06:00 по 22:00

Пушкинская улица, 39, с 09:00 по 19:00

Садовая улица, 11, 13, 15, 17, 19, 21, с 06:00 по 22:00

Скворцова улица, 2, 4, с 09:00 по 17:00

Соборная площадь, 2, 4, 6, с 06:00 по 22:00

Софиевская улица, 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14, с 06:00 по 22:00

Среднефонтанская улица, 30, 30/1, с 09:00 по 17:00

Тенистая улица, 9/12, 10, 15, с 09:00 по 17:00

Тепличная улица, 3б, 4А, с 09:00 по 20:00

Торговая улица, 20, с 06:00 по 22:00

Троицкая улица, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, с 09:00 по 19:00

Фёдора Пишенина улица, 21, 24, 24в, 26, с 09:00 по 17:00

Французский бульвар, 26/1, 261, с 09:00 по 17:00

Хвойный переулок, 2, 4, 10, 12, 10/3, 10/4, 15, 2А, 10/2, 27/1, 16, 17, 19, 27, с 09:00 по 17:00

Черепановых улица, 12, с 09:00 по 17:00

Шевченко проспект, 4Б, с 09:00 по 17:00

Якова Бреуса улица, 2, 24, 26, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 47А, 44А, 45/2, 45/3, 45а, 26/2, 46а, 53/2, 61/4, 61/3, 55А, 61/2, 56А, 56Б, 61/1а, 57/1, 57/2, 60Б, 60А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 451, 613, с 09:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.

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