Кого «Одесские электросети» 5 ноября оставят без света

5 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл . Время

вкл. Причина Абрикосовая: 1, 1А, 1-А, 1-Б, 1В, 1-Г, 1-Д, 3, 5, 7, 9, 9/9А, 9/36, 11, 13/А, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 39, 39А, 41, 41А, 43, 191 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Артезианская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20А, 22 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Базарная: 110, 116, 118 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Балтский 4-й переулок: 2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Балтский 3-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Балтский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Балтский 5-й переулок: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Балтский 7-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Балтский 1-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Бехтерева: 22 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Авария Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Бочарова Генерала: 18А, 21, 22, 22а, 24-26, 28, 49а 8:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Бугаевская: 46, 46/2, 46/2Б, 46/7, 46А, 48, 50, 50/40, 52, 54 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Винниченко Владимира: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Вишнёвый переулок: 46, 48, 50 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Гамалея Академика: 6, 8, 11А, 13, 15, 17, 17А, 17Г, 19А, 21, 21А, 23, 23уч.20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51уч.9, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60А, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67/А, 67Б, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Давида Ойстраха (Затонского): 6, 8, 10, 18 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Давида Ойстраха (Затонского): 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 8:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Дальневосточная: 1, 3 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Деревообделочная: 79 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Днепровская: 108 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Добровольского пр-т: 118, 120, 122, 124, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Добровольского пр-т: 112, 114, 122-1, 126, 126-1, 128А, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Долгая: 21, 23, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б, 31В, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33/9, 33/9Б, 33А, 34, 34/4, 34а, 36, 36а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 46а, 47, 47/2, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58/3, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61А/1, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69А, 69б, 70, 70А, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 77/1, 77А, 78, 79, 80, 81, 81А, 81б, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 86В, 86г, 86д, 86д1, 87, 88, 88А, 88б, 88в, 88-Г, 89, 90, 91, 91а, 92, 93, 93а, 94, 94а, 94Б, 95, 96, 96а, 96б, 96д, 96Д, 96/33, 97, 97а, 97б, 97в, 98, 98а, 98б, 98в, 98г, 98Д, 98Е/50, 98Ж, 98з/48, 98з48, 98Вуч.28, 99, 99а, 99б, 100, 101, 102, 102-а, 102а, 102б, 103, 104, 105, 105а, 106а, 107, 108, 109, 110, 110а, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116а, 117а, 117Б, 118, 118а, 118б, 118в, 119, 120, 120а, 120б, 120в, 121, 121А, 121Б, 123, 123/2 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Дружеский переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18А, 18Б, 20 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Дубовая роща: 3/1, 3/2, 3/3 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Еврейская: 36, 38/40, 42, 42а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Екатерининская: 34/36, 36, 3436 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Жевахова гора: 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 11, 11-1, 12 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Жолио-Кюри: 24А, 26, 36, 70, 72 8:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Жуковского: 27, 29, 31 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Заболотного Академика: 28, 30, 34 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Зелёный пр-т: 25, 27, 29, 31 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Испанская (Землячки): 5а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Карантинная: 14 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Карышковского: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Авария Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Коблевская: 46 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Костанди: 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 72, 74, 76, 76б, 78, 79, 79/1, 80, 80/2, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 87а, 87б, 87в, 88, 88А, 89, 90, 91, 91/2, 91-Б, 92, 92а, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97а, 98, 98-А, 99, 99А, 100, 100/1, 100а, 100Б, 101, 102, 103, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 129 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Крымская: 72А, 80, 82 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Ливерпульский переулок (Пионерский): 1А, 5, 6, 6/1, 6А/2, 6Б, 7 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Линейный переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Льва Толстого улица: 4, 6, 7, 10, 12, 14, 14Г 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Львовская: 74 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Львовская: 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35/37, 37, 37а, 37б, 37/Б, 37В, 37б1, 39, 39а, 39б, 41, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 74, 74/4, 76, 76а, 78, 78а, 641, 782 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Люстдорфская дорога: 120, 129, 129а, 131а, 133, 133а, 135, 139, 141, 145, 147, 147/1, 147а, 149, 149а, 151, 151а, 153, 155а, 157, 157А, 159, 159а, 161, 161а, 163, 163а, 165, 165А, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 175, 175б, 175в, 177, 179, 179а/1, 181, 183, 183а, 183б, 183в, 185, 185Б, 185В, 185Г, 185Д, 187, 189, 189а, 191, 191а, 193, 195, 196а, 197, 199, 199А, 201, 201А, 203а, 205, 205а, 207, 207а, 209, 209/2, 209/3, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 227а, 229, 231, 233, 240 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Люстдорфский: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Майский 3-й переулок: 35 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Макаренко: 22, 26, 26/225 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Авария 8 Марта 2-я линия: 109, 109-1, 109-2, 109а 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария 8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 73, 75, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 771, 774, 776 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Махачкалинская: 17, 18 8:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Мечникова: 56, 58, 60, 66, 68, 68а, 72, 74а 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Моторная: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Моторный 2-й переулок: 1, 1/1, 2, 2Б, 4, 4Б, 6А, 8, 8А, 8б, 10, 12, 14, 16, 20 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Моторный 3-й переулок: 1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Нежинская: 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 79 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Новосельского: 73, 75, 79, 81 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Новгородская: 1, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4е, 5, 5а, 5В, 5Г, 6, 6а, 6а/1, 6б, 6в, 6в/3, 6Г, 6Д, 6е, 7, 7/2, 8, 9, 10, 10/2, 10-а, 11, 12, 12а, 12а/1, 12а/д3, 13, 14, 14/5, 14а/1, 14а/3, 14А, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19/21, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26в, 26г, 26-Г/1, 26-Е, 27, 28, 28-А, 29, 29-А, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 36а, 36в, 37, 37-2, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 144 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Новгородский 2-й переулок: 1, 1а, 1б, 2А, 2-Б, 2В, 3, 3А, 3б, 4, 4/2, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 12а, 14, 62, 82 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Новгородский переулок: 2, 3, 3/2, 4 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Олейника Степана спуск: 6 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Ореховая: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66, 68, 72А, 76, 78, 80, 80А, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194, 42.44 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Отечественная: 33 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Офицерский 1-й переулок: 1, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 11, 11А, 12, 15-А, 15Б 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Офицерская: 1, 2, 3, 4, 4/1, 4-б, 5а, 5б, 5-в, 6, 7, 7-7а, 7а, 7-б, 8, 8-8а, 9, 9/1, 9/4, 9/7, 9-а, 9а, 10, 11, 11/1, 11/3, 11а, 11Б, 12, 12А, 13, 13/3, 14, 14а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д, 14е, 15, 15/2, 15-б, 16, 16-а, 16-б, 16б, 16Г, 17, 17-а, 18, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21а, 21-Б, 21в, 21/д, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28-а, 28А, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30-а, 30-б, 30/Б, 32, 32/2, 32-а, 32а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36-а, 36а, 38, 154, 191, 232 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Офицерский 2-й переулок: 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Паустовского: 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Писарева: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9-а, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23а, 24, 28А 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Покровский переулок: 3, 5 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Псковский переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9/4, 9/5, 11, 12, 14, 16 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Псковская: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9-А, 10, 11, 12, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Равенства: 196 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Радио: 1, 1А, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Раскидайловская: 1 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Рыбачий переулок: 2, 3, 3-5, 3/5-А, 3а, 3/А, 4, 6 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Селекционная: 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Селекционеров: 6, 20 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 108, 118 23:00

4 ноя. 5:00

5 ноя. Заплан. Сиротский переулок: 1, 5-А 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Сиротский 1-й переулок: 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Сиротский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Смелый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Советский переулок: 3, 12 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Спиридоновская: 6, 8, 10 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Спутников: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Станционная 2-я улица: 1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Станционная 1-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 51 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Станционная 3-я улица: 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Строительный переулок: 4 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Строительная: 1, 1А, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Сумская: 65а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тепличный: 1 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тепличный 2-й переулок: 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 9, 10 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тепличный 1-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 5-а 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тимирязева 1-й переулок: 1, 2 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тимирязева: 1-а, 1Б, 1В, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 12б, 13, 13б, 14, 14Б, 15, 16, 16а, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 35в, 35Г44, 36, 37, 37а, 37б, 38, 38/3, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41Б, 41в, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46А, 47, 47Г, 47Д, 48, 49, 49/6, 49/8, 49/9, 49а/3, 49а/51, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 53А/23, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57/2, 57/А, 57Б/1, 57Б/3, 58, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/5-А, 59/6, 59а, 60, 60/1, 61, 61а, 61В, 61Г, 61ж, 62, 62/7, 62/А, 62Б, 62-в, 63, 63а, 63б, 63в, 63Г, 63д, 63Е, 63ж, 63з, 63и, 64, 64А, 64г, 64/15, 64/16, 65, 65/1, 65/2, 65А, 66, 66/2, 66а, 66в, 66уч21, 66уч.21, 67, 67/1, 67/2, 67/5, 67а, 68, 68б, 68/70, 68/Б4, 69, 70а, 71, 72, 72б, 73, 73/1, 73/2, 73а, 73/75, 73-75уч17в/117, 73/3.7375, 74, 74а, 74б, 75, 75а, 75е, 75ж, 76, 77, 77/1, 77а, 77б, 77г, 78, 79, 79/1, 79в, 79г, 79/81, 80а, 80б, 80в, 80г, 80г/1, 80д, 80е, 80-ж, 80ж, 80з, 81, 81а, 82, 82а, 83, 83А, 83б, 83В, 84, 84а, 84в, 84Г, 85, 85а, 86, 86а, 86-В, 86-Г, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 423, 492, 531, 602 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тимирязева переулок: 6, 7, 8, 49, 49а, 62 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Трамвайная: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24а/1, 24А 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Тракторная: 1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Трамвайный переулок: 2 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Троллейбусная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Трудовой переулок: 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Утёсова: 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64 7:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Заплан. Училищная: 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Флотский 4-й переулок: 1 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Хуторская: 95Е 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

5 ноя. 20:00

5 ноя. Авария Черноморский переулок: 3, 5 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Черноморский 1-й переулок: 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 9:00

5 ноя. 17:00

5 ноя. Заплан. Шишкина: 51 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Шолохова: 1, 2, 3, 3/2, 4, 4/2, 4/3, 5, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/2, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 12 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Электрический переулок: 4А, 4Б 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Юннатов 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Юннатов 2-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 32 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария Яхненко Семёна: 2, 3, 3/2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 4а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12В, 13, 15, 15а, 15-а, 17, 17-а, 19, 19/1, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25-27, 25-27/А, 26, 27, 27-б, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 31-а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37-а, 37а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2, 47номер1-а/18, 451, 451б72, 452 9:00

5 ноя. 18:00

5 ноя. Авария

Как сообщала Одесса News, в связи с проведением ремонтных работ 5 ноября на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Плиева, 1 (ул. Грушевского, 39/3 корп.4) в Одессе у некоторых потребителей отключат газоснабжение.