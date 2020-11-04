Одесский Русский драмтеатр предлагает пройти «Академию смеха»

7 ноября ЯРКАЯ СМЕХОДРАМА НА СЦЕНЕ РУССКОГО ТЕАТРА в Одессе.

В основе сюжета спектакля «Академия смеха» – одноимённая пьеса, автором которой является современный японский драматург Коки Митани.

Главный конфликт возникает вокруг новой постановки Драматурга. Его попытки предложить зрителю новое видение творчества Шекспира наталкиваются на сопротивление Директора театра. Руководителю кажется, что веселье и бесшабашность – отнюдь не актуальные мотивы современности.

Чем закончится битва между Драматургом и Директором?

Приходите в 17 часов и сможете лично повлиять на исход! Ведь зрителю отведена особая роль в происходящем на сцене.

Цена билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.