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Одесский цирк приглашает на новую программу «Мечты сбываются»  

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До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются».

Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров.

Весь вечер на манеже будет весёлый клоун — душа цирка, который не оставит без улыбки ни одного зрителя под куполом одесского цирка.

Приходите в выходные дни к 16 часам на новую программу и вы убедитесь, что мечты сбываются!

Детям до 5 лет, без предоставления отдельного места, вход бесплатный.

Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Коблевская, 25.

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