Одесский цирк приглашает на новую программу «Мечты сбываются»  

До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются».
Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров.
Весь вечер на манеже будет весёлый клоун — душа цирка, который не оставит без улыбки ни одного зрителя под куполом одесского цирка.
Приходите в выходные дни к 16 часам на новую программу и вы убедитесь, что мечты сбываются!
Детям до 5 лет, без предоставления отдельного места, вход бесплатный.
Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Их можно купить здесь.
Адрес: ул. Коблевская, 25.
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