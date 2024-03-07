Швеция 7 марта официально стала членом НАТО.

Об этом сообщает сайт Государственного департамента США. Пресс-служба Госдепа опубликовала протокол о присоединении Швеции к Альянсу, пишет издание ГОРДОН.

Сегодня документ вступил в силу.

Таким образом, Швеция стала 32-м членом НАТО.

Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе запланирована на 11 марта.

Одесса News информировала, что Швеция одновременно с Финляндией подавала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

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