1 ноября из портов Большой Одессы вышли три судна с украинским зерном

Из морских портов Одесской области 1 ноября вышли три судна с украинским зерном.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

«Сегодня из портов «Черноморск» и «Южный» вышли ещё 3 судна с 85 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы. В их числе балкер BOMUSTAFA O с 22,8 тыс. тонн пшеницы для Ливии и NIMET TORLAK с 12,6 тыс. тонн шрота для Марокко. В свою очередь, украинские порты приняли два танкера под загрузку маслом для Иордании и Румынии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря увеличению ООН и Турцией количества инспекционных групп до 10, Совместный координационный центр (СКЦ) 31 октября проверил 46 судов с 1,7 млн ​​тонн украинской агропродукции, уже отправившихся в порты назначения. Очередь из судов в Босфоре, ожидающих инспекции, сократилась до 147 судов как на выход, так и на вход.

За 3 месяца реализации «Зерновой инициативы» 422 судна экспортировали около 10 млн тонн агропродукции. Этот объём мог бы быть на 30-40% больше, если бы Россия не блокировала проведение инспекций в Босфоре.

НАТО призвал Россию срочно вернуться к заключённому при посредничестве ООН и Турции летом этого года «зерновому соглашению», которое позволяет транспортировку зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие и прекратить его незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть своё решение и срочно продолжить «зерновое соглашение», чтобы продовольствие было доступно тем, кто в нём нуждается больше всего», — заявила представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску.

Как сообщала Одесса News, Россия 31 октября разослала гражданским судам радиограммы об опасности прохождения через «зерновой коридор».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведёт активные переговоры о возобновлении участия России в зерновой сделке.

31 октября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 12 судов с агропродукцией в страны Африки, Азии и Европы.

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