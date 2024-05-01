В Приморском районе Одессы открыт штаб по оказанию помощи пострадавшим от обстрела

1 мая утром начал работу оперативный штаб Приморского района Одессы по адресу: улица Канатная, 83, в котором оказывается консультационная помощь пострадавшим от ракетного вражеского обстрела, произошедшего ночью.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса». Официально».

Отмечается, что с 8:00 специалисты Приморской районной администрации предоставляют консультации по оформлению материальной помощи по замене выбитых окон и дверей.

«Сотрудники Департамента по благоустройству города Одесского городского совета предоставляют консультации по получению компенсации за повреждённое имущество по государственной программе «єВідновлення», — говорится в сообщении.

Также за помощью и консультацией можно обращаться в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134 или по телефону: (048) 705-75-00, 0667369501 и в Департамент по благоустройству города по адресу: ул. Коблевская, 13 или по тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Одесса News информировала, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами в ночь на 1 мая. Погибли три человека, трое ранены.

Фото: «Одесса»

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