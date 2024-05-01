1 мая в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 1 мая обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Дача Ковалевского, 26, 28-69, 50а, 63, 67, Магнитогорская, 3/корп.5, 4, 8, пер. 1-й Магнитогорский, 3 пер. Байдарочный, 3 пер. Якорный, 3,5, Рыбачья Балка, 1д, пер. Лодочный, 1-15. Работы будут проводиться до 17:00.

Абрикосовая, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко) , 1-33, Писарева, 28 — 40, Равенства, 88, 91, 98-104 , 195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовая, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дорога, 106, 40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Тираспольская, 11, 13, 15-19, 22-24, Дегтярная, 3, 6, 8, 10, Успенская, 76, 78, 80, 113, 115, 117, 125, Кузнечная, 29, 31, 33, 40. Работы до 19:00.

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