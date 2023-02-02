В ДТЭК «Одесские электросети» рассказали, что со светом в Одессе

ДТЭК «Одесские электросети» и областная военная администрация ответили на острейшие вопросы об электроснабжении во время встречи руководителей Одесской ОВА и ДТЭК с председателями территориальных громад региона.

Как сообщается на официальном сайте ДТЭК, ключевая причина сложной ситуации с энергоснабжением – две разрушенные подстанции и высоковольтная сеть НЭК «Укрэнерго» после обстрела России 26 января.

«Именно они обеспечивали передачу электроэнергии центральной и восточной части Одесской области. Работы по восстановлению продолжаются. Только после их завершения можно будет восстановить полноценное распределение электроэнергии по сетям ДТЭК «Одесские электросети» во все регионы области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады ДТЭК устраняют многочисленные аварии, участившиеся после разрушения высоковольтных объектов. Энергетики работают круглосуточно для стабилизации ситуации. Бригады НЭК ремонтируют подстанции и высоковольтную сеть, а также переключают отдельные линии там, где это технически возможно, в резервные.

«Всё это делают для того, чтобы работала критическая инфраструктура (больницы, котельные, водоканалы и т.п.). А также это уже позволило увеличить время включения света в домах жителей области с 1-2 часов до 3-4», — утверждают энергетики.

После завершения бригадами НЭК ремонта на высоковольтных объектах ДТЭК сможет вернуться к плановым отключениям света по графику. Компания готовит обновлённый график с учётом текущей сложной ситуации в энергосистеме. О запуске графика компания известит клиентов и опубликует его на своих официальных ресурсах.

В ДТЭК также ответили вопрос, почему на Одесскую область до последних обстрелов выделялся такой низкий лимит на потребление электроэнергии. За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК «Укрэнерго», — ответили одесские энергетики. Контролирует целесообразность этих расчётов для каждой области Министерство энергетики. Главная задача оператора системы распределения – соблюдать доведенные лимиты для сохранения работы энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии. Лимит в день до 26 января, доводившийся ДТЭК «Одесские электросети», составлял около 625 МВт. Это – 48% от потребности всей области в мощности при нормальных условиях работы энергосистемы – 1295 МВт. Такие лимиты позволяли с 07:00 до 00:00 применять графики стабилизационных отключений. Ночной предел приходился на уровне 440 МВт. Это всего 34% от потребности области. Этой мощности мало для стабилизационных графиков, поэтому с 00.00 до 07.00 компания вынуждена была применять экстренные отключения.

Чтобы обеспечить одесситов и жителей области светом более длительное время, должны быть пересмотрены подходы к формированию лимитов на уровне Министерства и НЭК «Укрэнерго».

На встрече был рассмотрен ряд индивидуальных вопросов по электроснабжению для каждой громады. По некоторым сразу удалось найти решение, по другим – взяли время на проработку.

Подчёркивается, что подобные встречи с руководителями громад будут регулярными. Главная их цель – найти пути улучшения ситуации со светом в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, с 1 февраля три пригородных поезда отменяет Одесская железная дорога в связи с уменьшением лимитов потребления электроэнергии в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.