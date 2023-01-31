Из-за нехватки электроэнергии Одесская ж.д. отменяет 3 пригородных поезда

Три пригородных поезда отменяет Одесская железная дорога в связи с уменьшением лимитов потребления электроэнергии в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В частности, отменяются следующие рейсы:
- №6304/6347 Одесса-Главная — Каролино-Бугаз — Одесса-Главная по 1, 2, 3, 4, 5 дням недели;
- №6414 Одесса-Главная — Мартыновская по 1, 3, 4, 7 дням недели;
- №6413 Мартыновская — Одесса-Главная по 1, 2, 4, 5 дням недели.
Пассажиров просят внимательно следить за оперативной информацией на станциях, вокзалах и официальных каналах коммуникации «Укрзализныци».
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