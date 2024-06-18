Кто в Одессе 18 июня останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 18 июня с 00:00 до 24:00 будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Дюковская, 5, Мечникова, 2/1, Пишоновская, 22-45, Разумовского, 28-58, Косвенная, 78 а,б, пл. Михайловская, 12/14, пер. Мусина 2, 4. Работы запланированы до 17.00.

Малишевского (Гастелло), 54 – 167, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная, 2-34, Пшеничная, 7 -24, Радостная, 32 – 54, Святослава Рихтера, 35-65, 110-124, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, Туристская, 20-46, Центральный Аэропорт, 1-15, 23, пер. 1-й Кипарисный, 2, 4, пер. 3-й Кипарисный, 1-4, пер. Джутовый, 1-10, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Симоненко, 62, просп. Свободы, 52. Работы до 20:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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