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  4. США ввели санкции против капитана судна из Рени Одесской области

США ввели санкции против капитана судна из Рени Одесской области

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17 июня министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список за помощь йеменским террористам-хуситам трёх физических лиц и шести юридических.

Их список размещён на сайте минфина США, информирует издание ГОРДОН.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) определяет одного человека и одну компанию, а также идентифицирует одно судно, которые способствовали доставке товаров, продажа которых обеспечивает важный поток финансирования для хуситов, который помогает им в закупках оружия», – говорится в релизе.

В США подчеркнули, что новые санкции призваны помешать хуситам получать доход и приобретать материалы для производства современного оружия, которое они используют для террористических атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Из релиза минфина США следует, что речь идёт о судне Otaria, которое ходит под флагом Камеруна, управляется базирующейся в ОАЭ компанией Stellar Wave Marine LLC, а капитаном которого является Вячеслав Салыга.

В OFAC уточнили, что Салыга – 52-летний гражданин Украины родом из Рени Одесской области.

В список санкций внесли и Салыгу, и Stellar Wave Marine LLC, и танкер для сырой нефти Otaria.

Одесса News информировала, что йеменские хуситы 13 июня 2024 года обстреляли принадлежащий Украине сухогруз M/V Verbena, который ходит под флагом Палау, его эксплуатирует Польша.

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