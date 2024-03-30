МВФ одобрил следующий транш для Украины в размере $880 миллионов

Исполнительный совет МВФ провёл заседание по третьему пересмотру Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение следующего транша по программе в размере $880 миллионов.

Об этом сообщил в Вашингтоне руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, пишет Укринформ.

Он отметил, что таким образом, с учётом нового пакета и предыдущих траншей, Украина получит $5,4 млрд в рамках программы.

По его словам, новый пакет финансирования может поступить на счета в Украине уже в течение следующих двух-трёх дней.

Представитель МВФ подчеркнул, что украинская сторона выполнила все количественные критерии эффективности и контрольные показатели, определённые в рамках пересмотра, кроме одного. Он также отметил, что украинская экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость в 2023 году, несмотря на военное положение, хотя определённые вызовы, связанные с войной, остаются.

В Фонде также подчеркнули необходимость для Украины сохранять устойчивый импульс реформ. Это важно, прежде всего, для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой устойчивости, усиления институциональных реформ, а также заложения основы для усилий по реконструкции и европейской интеграции.

Для справки. Программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена Фондом 31 марта 2023 года. Она рассчитана на четыре года и предусматривает выделение в общей сложности $15,6 млрд Украине.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении следующего транша Украине в рамках Договорённости о расширенном финансировании (EFF) в размере около 900 миллионов долларов США для бюджетной поддержки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy