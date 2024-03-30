С 1 апреля минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен

С 1 апреля состоится повышение уровня минимальной заработной платы. Она составит восемь тысяч гривен. Также будут увеличены выплаты для работающих пенсионеров.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«С 1 апреля увеличивается минимальная зарплата. Сейчас она составляет 7100 гривен. Будет – 8000 гривен», — проинформировал он.

В то же время глава правительства отметил, что с 1 апреля будут увеличены выплаты для работающих пенсионеров.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что пенсионные выплаты за март проведены в полном объёме, и «более 10 миллионов украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты».

«В целом за март выплачены пенсии на 62 миллиарда гривен. Повышение произошло, как мы обещали», — добавил премьер.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Пенсии повышены почти на 8%, а средняя пенсия выросла до 5717 гривен.

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