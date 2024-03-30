MAYOROVA с первым большим сольным концертом выступит в Одессе

6 апреля, в субботу, в Concert Hall Odesa выступит Даша MAYOROVA с первым большим сольным концертом в Одессе.

MAYOROVA – новое имя украинской музыкальной сцены. С первых своих треков Даша сразу попала на первые места топ чартов всех стриминговых платформ. Её песни знают и поют все. Певица, инфлюэнсер и селф-мейд-вумен.

Готовьтесь подпевать «Незаменимые, «Поджог», «Твои тату» и другие хиты из её дебютного альбома «Импульсы»!

Стоимость билетов от 399 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: Гагаринское плато, 5.

Приходите к 19 часам.

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