В Одессе проводится благотворительный концерт в поддержку певицы Лидии Горошко

В субботу, 30 июля, в Одесском «Министериум Арт Холле» Благотворительный фонд «Светлые Сердца» продолжает организовывать благотворительные концерты в поддержку соотечественников, которые безотлагательно нуждаются в помощи.

Собранные средства будут переданы на лечение Лидии Фёдоровны Горошко, которая срочно нуждается в операции позвоночника.

Лидия Фёдоровна Горошко — лауреат международных и всеукраинских фестивалей и телефестивалей, песенных конкурсов фольклора и украинской песни, участница 9-го сезона «Голос страны», одна из лучших исполнительниц в Топ-20 «Лучшие» за все сезоны «Голоса страны» и по мнению Тины Кароль.

В программе вечера Денис Дмитренко (Хлеба и Зрелищ); Анастасия Андреева; Денис Болдышев; Руслан Костов; GHELAS; PLAGIAT; Ольга Мудрая; Dj Slash.

Ведущие вечера: Анатолий Головань и Андрей Малютин.

Генеральные партнёры: Благотворительный фонд «СВЕТЛЫЕ СЕРДЦА»; Благотворительный фонд «Лучики Счастья».

Начало в 18 часов.

Вход свободный.

Адрес: ул. Гоголя, 12.

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