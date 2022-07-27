Морозильник – характеристики и критерии выбора идеального варианта

Время покупки морозилки приходит тогда, когда морозильного отсека в холодильнике недостаточно. Увеличение количества запасов вынуждает приобрести стоящую отдельно морозилку, чтобы с комфортом распределить замороженные продукты и к тому же увеличить их запас.
При правильном выборе оборудование станет неприхотливым в обслуживании и максимально вместительным.
Разновидности и габариты
Конструкция – частый критерий выбора, ведь не всегда есть возможность установить устройство в лёгкой доступности. Выбирая морозильник, практически всегда покупатели стараются обращать внимание на вертикальные модели. Они удобные и простые в использовании. Объём может быть разным:
- от 50 до 99 л;
- от 100 до 139 л;
- от 140 до 199 л;
- от 200 до 249 л;
- от 250 до 299 л;
- от 300 до 399 л.
Данный параметр регламентирует количество ящиков и полок внутри.
Производители также предлагают встраиваемые модели, подходящие под кухонные гарнитуры. Они станут отличным вариантом для гармоничного дополнения действующей кухни. Отдельно стоящие модели чаще всего устанавливаются в гараже, на балконе, подвале или в подсобном помещении.
Особенности морозильных камер
Функционал и характеристики разнообразны, позволяя использовать морозилку для любых целей. Иногда однокамерные холодильники по функционалу и морозилки идентичны. Среди основных особенностей нужно рассмотреть следующий функционал:
- перевешивание двери;
- быстрая заморозка;
- дисплей;
- сигнализация открытой двери;
- защита от перепадов напряжения;
- защита от детей;
- генератор льда.
Чем больше функций и возможностей у морозильной камеры, тем выше её стоимость. Поэтому необходимо определиться с этим набором и понять, действительно ли некоторые функции являются необходимыми.
Способ разморозки
Производители предлагают такие варианты разморозки:
- No Frost. Идеальное решение, как для морозильника, так и для классического холодильника. Суть охлаждения в постоянной циркуляции воздуха с помощью вентиляторов. Внутри не будет намерзать иней или лёд.
- FrostFree. Аналогичный вариант, как и предыдущий. При использовании такой технологии в холодильниках иней будет отсутствовать исключительно в морозилке.
- Статическая. Стандартное решение, которое до сих пор используется в бюджетных категориях техники. Единственный минус – необходимость регулярного размораживания.
Остаётся лишь подобрать оптимальный бренд из нескольких десятков и приобрести достойную модель морозилки.