Как подобрать подходящую вам микроволновку

Микроволновая печь — очень удобная вещь, она стала популярной более 20 лет назад и до сих пор остаётся одним из обязательных элементов обустройства квартиры. То есть не для всех она обязательна, но увидеть такие печи можно довольно часто. Они удобны для того, чтобы быстро разогревать еду — иногда это занимает секунды и позволяет заметно сэкономить время.

Как выбрать микроволновую печь, подходящую для вашей квартиры и для ваших потребностей?

Подбор микроволновки

В основных функциях устройство этих печей почти не изменилось за все те годы, в течение которых их выпускают. Но в некоторые модели добавляется и дополнительный функционал. Они и разогревают, и размораживают замороженные продукты, в каких-то моделях можно даже приготовить блюда на гриле.

Главные параметры остаются прежними — это объём устройства и его мощность.

Объём

Чем больше устройство и чем выше его мощность, тем за большую цену оно предлагается в магазине. Объём измеряется в литрах. Если вы собираетесь разогревать в СВЧ-печи небольшие порции еды, вам хватит маленького устройства, внутренний объём которого составляет около 17 литров.

Такие микроволновки подойдут вам, если вы живёте в квартире один. Их советуют в магазинах тем, кто проживает самостоятельно, пожилым людям и студентам.

Это значение бывает и больше — до 25 литров. Тут можно разогреть блюда уже для двух человек. Самый крупный вариант может достигать 40 литров и предназначается не только для разогрева, но и для полноценной готовки, причём речь идёт здесь о крупных блюдах, приготовленных на гриле.

Мощность

В большинстве моделей можно заметить зависимость: чем больше объём, тем, соответственно, больше и мощность. Чем больше приходится разогревать, тем для этого требуется больше энергии.

Самые крупные печи имеют мощность до 1500 Вт. Самые небольшие — от 500 Вт.

Дополнительные функции

Современные модели микроволновых печей оборудованы дополнительными функциями. Это могут быть какие-то особые режимы подогрева, подсветка, часы и другое.

Внутреннее покрытие

Существует несколько вариантов внутреннего покрытия СВЧ-печей. Это эмаль (простая в уходе, но недолговечная и быстро теряет презентабельный внешний вид), нержавеющая сталь (прочнее и не подвержена температурному влиянию, но её сложно отмыть от пятен) или керамика (жироотталкивающая, лёгкая и недорогая). Существует ещё модификация последней — биокерамика.