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Кабмин разрешил завозить автомобили через несколько одесских портов

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Правительство расширило перечень пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.

Об этом сообщает в Facebook Государственная таможенная служба Украины.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 г. №479-р, перемещение транспортных средств, приобретённых за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:

  • «Черноморский рыбный порт»;
  • «Черноморский морской порт»;
  • «Черноморский судоремонтный завод»;
  • «Одесский морской торговый порт»;
  • «морской порт Южный»;
  • ”Измаильский морской торговый порт”;
  • ”Ренийский морской порт”;
  • ”Усть-Дунайский морской торговый порт”;
  • «Белгород-Днестровский морской торговый порт»;
  • «Паромный комплекс Орловка».

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению».

Как сообщала Одесса News, украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.

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