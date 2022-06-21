Кабмин разрешил завозить автомобили через несколько одесских портов

Правительство расширило перечень пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.
Об этом сообщает в Facebook Государственная таможенная служба Украины.
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 г. №479-р, перемещение транспортных средств, приобретённых за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:
- «Черноморский рыбный порт»;
- «Черноморский морской порт»;
- «Черноморский судоремонтный завод»;
- «Одесский морской торговый порт»;
- «морской порт Южный»;
- ”Измаильский морской торговый порт”;
- ”Ренийский морской порт”;
- ”Усть-Дунайский морской торговый порт”;
- «Белгород-Днестровский морской торговый порт»;
- «Паромный комплекс Орловка».
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению».
Как сообщала Одесса News, украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod