Кабмин разрешил завозить автомобили через несколько одесских портов

Правительство расширило перечень пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.

Об этом сообщает в Facebook Государственная таможенная служба Украины.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 г. №479-р, перемещение транспортных средств, приобретённых за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:

«Черноморский рыбный порт»;

«Черноморский морской порт»;

«Черноморский судоремонтный завод»;

«Одесский морской торговый порт»;

«морской порт Южный»;

”Измаильский морской торговый порт”;

”Ренийский морской порт”;

”Усть-Дунайский морской торговый порт”;

«Белгород-Днестровский морской торговый порт»;

«Паромный комплекс Орловка».

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению».

Как сообщала Одесса News, украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod