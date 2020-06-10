Доставка авто из США под ключ с экономией до 40%: интересно?

Если Вы созрели к приобретению надёжного автомобиля из США, обратитесь в фирму, которая не только поможет Вам её выбрать, но и ввезти, растаможить и даже поставить на неё украинский номер.
Такая фирма есть — Columb Trade.
Преимущество этой компании в том, что здесь не бросают своих клиентов на произвол судьбы, а сопровождают их от начала до конца, абсолютно на всех этапах покупки авто из США. Более того, Вам доставят авто из США под ключ c экономией до 40% от рынка Украины.
Интересно? Тогда зайдите на сайт компании, напишите модель выбранного автомобиля, год выпуска и вам пришлют расчёт стоимости и варианты машин, калькулятор растаможки авто из США на 2020 год.
На растаможку в Украине машины, доставленной из США, может уйти от 2 дней и до 2 недель. Этот срок при том условии, что вовремя были поданы все документы, которые нужны для таможенной процедуры. В среднем, на таможенную очистку авто уходит около 7 дней.
Предоставлением Вам услуг будет заниматься таможенный брокер — своего рода посредник между Вами и таможней. Для оказания услуг заключается договор, которым предусмотрены обязанности сторон и прописаны сроки исполнения заказа.
Для того, чтобы растаможить автомобиль из США в Украине, от Вас необходимы оригиналы техпаспорта (Title), а также документы для подтверждения покупки (Bill of Sale/ invoice ) и транспортная накладная (Bill of Landing / линейный коносамент/домашний коносамент), в которой должен быть указан получатель (клиент). Этот небольшой перечень и включает все документы, которые нужны для прохождения таможенной очистки.
Правда, для растоможки автомобиля в Украине потребуются ещё: Инвойс (с оригинальной печатью отправителя), пропечатанный таможней, (Title) Тайтл, паспорт получателя автомобиля, ИНН код, коносамент, пропечатанный таможней, а также наряд на расформирование и справка о цене перевозки.
Однако, название этих документов можете даже не запоминать: если вы пользуетесь услугами компании Колумб Трейд, то покупка б/у авто в США будет оставлять у Вас исключительно положительные эмоции. Ведь специалисты компании самостоятельно занимаются всей бумажной волокитой и оформлением нужной документации.
Более того, если Вы обратитесь к профессионалам Колумб Трейд, то сможете получить проверенный автомобиль, не обладающий скрытыми дефектами, и серьёзно сэкономите своё время и деньги.
Сотрудники Колумб Трейд всегда могут предложить своим клиентам наилучшие варианты для покупки автомашин из США.
Если Вы решили самостоятельно заняться растаможкой прибывшего авто в порту, у вас эта процедура может занять до 2-х месяцев. Более того, всё это время будет облагаться штрафом за то, что транспортное средство простаивает в порту. Для примера, в порту Одессы данная сумма за день простоя составляет от 110 до 300 гривен!
Растамаживать по месту жительства автомашину будет гораздо быстрее. В данном варианте также потребуется таможенный брокер, однако клиенту нужно будет сделать предоплату абсолютно всей суммы растаможки на счет таможни, после чего окончательно растамаживать автомобиль по месту жительства. В данном случае можно забирать автомобиль из порта по предварительной декларации, это исключает возможность наложения штрафных санкций.
Более того, с помощью Колумб Трейд Вы избавитесь и от проблем, которые, как правило, возникают при сертификации автомобиля. Представьте шок, в который Вас введёт сообщение о том, что одна из задних фар купленной Вами машины соответствует американским, а не европейским, как Вам нужно, стандартам.
Если же Вы доставляете автомобиль с помощью Колумб Трейд, специалисты компании помогут правильно подготовить автомобиль к сертификации.
Без помощи специалиста не обойтись и при расчёте стоимости растаможки автомашины. Здесь придётся столкнуться с такой терминологией, как акцизный налог,базовая ставка, коэффициент двигателя, коэффициент возраста автомобиля… Вам это надо?
Попросту, обратитесь в компанию Columb Trade.