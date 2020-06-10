Доставка авто из США под ключ с экономией до 40%: интересно?

Если Вы созрели к приобретению надёжного автомобиля из США, обратитесь в фирму, которая не только поможет Вам её выбрать, но и ввезти, растаможить и даже поставить на неё украинский номер.

Такая фирма есть — Columb Trade.

Преимущество этой компании в том, что здесь не бросают своих клиентов на произвол судьбы, а сопровождают их от начала до конца, абсолютно на всех этапах покупки авто из США. Более того, Вам доставят авто из США под ключ c экономией до 40% от рынка Украины.

Интересно? Тогда зайдите на сайт компании, напишите модель выбранного автомобиля, год выпуска и вам пришлют расчёт стоимости и варианты машин, калькулятор растаможки авто из США на 2020 год.