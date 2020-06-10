В Одессе на минувшей неделе родились четыре двойни

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 219 новорожденных, что на 36 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили четыре двойни.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе с минимальным перевесом одержали новорожденные девочки — на свет появились 110 юных одесситок и 109 маленьких одесситов», — говорится в сообщении.

На первом месте по числу родившихся детей на минувшей неделе находится городской родильный дом №7, где увидел свет 61 малыш.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, в т.ч. три пары близнецов.