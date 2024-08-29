За полгода Украина импортировала легковушек на $2,3 миллиарда

По данным Государственной службы статистики, с января по июнь 2024 года в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых), что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).

«Общая таможенная стоимость этих авто составила 2 290 млн долл., что на 40% больше чем в прошлом году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 33 074 авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортёров попали США и Япония — соответственно 27 649 и 18 099 легковушек. На четвёртом месте Китай – с 17 715 проданными авто. Далее следуют Республика Корея, Франция, Словакия, Мексика, Великобритания, Чехия.

Одесса News информировала, что импорт в Одесской области за I полугодие 2024 года составил 1,3 миллиарда долларов, что на 25% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. Преимущественно, это минеральные топлива, нефть и продукты её перегонки, легковые автомашины, мотоциклы, сельхозтехника, запчасти и комплектующие к ним.

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