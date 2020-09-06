COVID-19 в Одесской области: за сутки 120 новых случаев, 1 — смертельный

1 человек умер вчера в Одесской области от коронавируса. Всего летальных случаев зафиксировано 123.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в Одесской области по состоянию на утро 6 сентября лабораторно подтверждено 8 380 случаев COVID-19, из них за сутки — 120.

Выздоровели 2 025 пациентов, за последние сутки справившихся с болезнью нет.

Сейчас болеют 6 232 пациента.

Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Беляевском районах и Измаиле.

В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894, умерли 35 инфицированных людей (всего с начала эпидемии — 2 846).

Больше всего новых случаев за сутки выявлено во Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158), Харьковской (141) областях и в городе Киеве (240).

Как сообщала Одесса News, с 7 сентября к «красной» эпидемической зоне, кроме городов Измаил и Беляевка, будет отнесён также Болградский район Одесской области.