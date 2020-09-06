Главарь «ДНР» приказал 7 сентября открыть огонь по позициям ВСУ, какова реакция Украины

Главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что 7 сентября вооружённые формирования «милиции» откроют огонь по украинским позициям вблизи Горловки.

Соответствующее заявление он разместил на своём сайте.

По словам Пушилина, Украина якобы нарушает один из пунктов договорённостей о режиме прекращения огня, поэтому он выдал «указ» об открытии огня по укреплениям ВСУ в районе Шумов, что под Горловкой.

«Официально заявляю, что в соответствии с пунктом «е« дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведённым инженерным сооружениям в районе населённого пункта Шумы (600 метров северо-восточнее населённого пункта Шумы – район вновь оборудованных украинских позиций с центром с координатами 48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы). Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей», — написал Пушилин.

Ранее Пушилин выдвинул командованию правительственных войск ультиматум: ликвидировать новые позиции своими силами до 3 сентября, либо же «ДНР» сделает это силой. Ультиматум был проигнорирован.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил беспокойство в связи с заявлениями Пушилина и заявил, что украинская сторона созывает по этому поводу внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы в Минске. Заседание должно состояться сегодня, в воскресенье, 6 сентября.

Кулеба также сообщил, что Владимира Зеленского проинформировали о намерениях боевиков, и он «чрезвычайно обеспокоен этим».

По словам Кулебы, цель завтрашнего заседания ТКГ — предотвратить обстрелы боевиков, потому что Украина заинтересована в продлении перемирия, официально действующего с 27 июля на Донбассе.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что «обвинение главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина о незаконно построенных украинскими защитниками инженерных сооружениях в районе населённого пункта Шумы вблизи Горловки не соответствует действительности и имеет целью сорвать достигнутые договорённости о прекращении огня».

Как сообщает пресс-центр ООС, командующий провёл проверку изложенного в заявлении Пушилина и сказал: «По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным, несёт политическую составляющую, которая имеет целью срыв договорённостей, достигнутых 22 июля 2020 года Трёхсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня».

За указанный период, добавил Кравченко, украинская сторона нарушений договорённостей в населённом пункте Шумы не осуществляла, как и противоположная сторона.

Также в заявлении командующего подчёркивается, что «в случае применения огневого воздействия вооружёнными формированиями Российской Федерации по территории Украины, Командование Объединёнными силами оставляет за собой конституционное право на защиту территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами».

Глава делегации Украины в ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин хочет обострения ситуации на Донбассе, анонсируя начало обстрелов, пишет NV.ua.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский среди главных задач к 30-летию Дня Независимости Украины видит сохранение самой независимости, окончание войны, экономический и геополитический рост.