После переговоров с террористом можно поговорить и с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным реализацию договорённостей о прекращении огня на Донбассе, которое начинается с 27 июля.

О некоторых деталях телефонного разговора сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договорённости о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года. Президент Российской Федерации поддержал эту договорённость. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трёхлетнего сына.

Президент Украины особо акцентировал на необходимости дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

Речь шла и о выполнении договорённостей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договорённостей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «нормандской четвёрки» в Берлине.

В интерпретации пресс-службы Кремля суть телефонного разговора была изложена следующим образом:

«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта.

С российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами «нормандского формата» решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договорённостей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса».

Как сообщала Одесса News, Трёхсторонняя контактная группа 22 июля во время заседания в формате видеоконференции договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.