На Донбассе с 27 июля объявлено перемирие

С 27 июля на Донбассе устанавливается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля договорилась Трёхсторонняя контактная группа в ходе заседания в формате видеоконференции, которое состоялось 22 июля.

Договорённостями предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, на применение огневых средств, в частности, снайперского оснащения, а также применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня.

К контролю за соблюдением режима прекращения огня привлекаются украинские военнослужащие с опытом участия в миротворческих миссиях ООН.

Кроме того, по данным штаба ООС, для объективного информирования о ситуации на Донбассе во время действия режима прекращения огня планируют привлечь представителей отечественных и иностранных СМИ.

Как сообщала Одесса News, дату и условия перемирия 26 июля подтвердили в телефонном разговоре между собой Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин.