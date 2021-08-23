Офицер одесской механизированной бригады погиб на Донбассе

Молодой офицер одесской механизированной бригады, лейтенант Юрий Михайлов погиб на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Отмечается, что лейтенант Михайлов погиб 22 августа, в 15.15 от вражеской пули во время несения службы на взводном опорном пункте.

«По словам побратимов по службе, Юрий достойно и ответственно нёс службу, был добрым и надёжным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Не забудем, не простим! Вечная память и слава погибшим Героям!»- сказано в сообщении.

Как информировала Одесса News, во время обстрелов украинских позиций под Павлополем 6 августа 2019 года погибли 4 морпехы: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов.

Фото: 048.ua

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