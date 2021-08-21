Меркель совершила прощальный визит в Москву: о чём договорилась с Путиным

20 августа в Кремле прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает Газета.RU, визит Меркель в Москву — последний в качестве федерального канцлера Германии и двадцатый по счёту.

Лидеры двух стран обсудили политическую ситуацию в Украине, в том числе вопросы транзита газа.

«Мы также говорили о ситуации на Украине. Нормандский формат — единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату», — заявила Меркель.

Российский лидер согласился с мнением канцлера.

«Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось», — сказал Путин.

Также Путин проинформировал Меркель о том, что Украина законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.

«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесён очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать — прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там всё противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений», — отметил президент России.

Путин попросил Ангелу Меркель в ходе визита в Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции после переговоров в Москве.

«Надеюсь, что удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии», — отметил Путин.

Также Меркель заявила, что выступает за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.

Путин заявил, что Россия готова к этому.

«Россия исполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа. Также Россия готова осуществлять транзит через Украину после 2025 года, однако объём и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС», — сказал российский лидер.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объёме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров: сколько же они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — отметил президент.

«Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту. Даже после того, как она покинет свой пост федерального канцлера», — заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» не является политическим проектом. По словам главы государства, новый трубопровод на 2 тыс. км короче украинского транзита и представляет собой современную, экологически чистую систему, которая в разы сокращает выбросы углеводорода в атмосферу и намного дешевле транзита через Украину.

Говоря о ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2», Меркель отметила, что это не только российско-германский проект, он важен для всей Европы.

«Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о «Северном потоке — 2». Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, а проект европейского характера, потому что в нём участвуют и другие предприятия из других стран», — сказала Меркель журналистам.

Президент России, в свою очередь, рассказал, на какой стадии строительства находится газопровод.

«15 километров осталось по морю. Можно считать, что это близится к завершению», — сказал он.

По результатам переговоров Меркель с Путиным в пятницу, 20 августа, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, сообщила администрация Белого дома.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей… в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», — заявил американский лидер.

Меркель 22 августа прилетает в Киев.

Статья Путина об Украине — в Одесса News.

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