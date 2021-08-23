Кличко получил пощёчину от охраны Зеленского

Киевский мэр Виталий Кличко планировал встретить Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту «Борисполь», но охрана не пропустила его.

Об этом мэр столицы написал в Телеграм-канале.

«Прибыл в аэропорт «Борисполь», где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время её прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — отметил Кличко.

Он заявил, что такая ситуация у него в практике мэра состоялась впервые, и добавил, что это является нарушением протокольных мероприятий.

«Но такое в моей практике мэра — впервые. Поэтому интересно: в «проевропейском» Министерстве иностранных дел Украины решили срочно возбудить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!».

Как сообщала Одесса News, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье прибыла в Украину после встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

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