Знаменитая одесская фигуристка отказалась от гражданства Украины

Воспитанница одесской школы фигурного катания Оксана Баюл, которая принесла Украине первую за время независимости медаль на Олимпийских играх, отказалась от украинского гражданства.

О своём решении она сообщила в Іnstagram.

«Я делаю это. Я очень взволнована, США. Пришло время. Слава богу, за всё спасибо. Я больше ничего никому не пытаюсь доказать. Нет, так нет — головой о бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство… По украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, он всё равно признаётся гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала Баюл.

Уроженка Днепропетровска, но с 13 лет проживавшая в Одессе, Оксана не объяснила причин своего решения.

Но из её предыдущего поста можно понять, что Оксана обиделась, что её не пригласили на празднование 30-летия независимости Украины.

«Чего вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чём вопрос? А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости, так я уже давно не летаю в облаках», — написала она.

Кстати. Оксана Баюл, родившаяся в 1977 году, в 13 лет осталась круглой сиротой. Её забрала к себе одесский тренер Галина Змиевская, тёща олимпийского чемпиона Виктора Петренко, и воспитала. Баюл стала олимпийской чемпионкой 1994 года, чемпионкой мира (1993), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994) и двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994).

Баюл переехала жить в США в 1994 году, и до недавнего времени имела там вид на жительство, всё это время оставаясь гражданкой Украины. В США Баюл стала фигуранткой нескольких скандалов из-за своего пристрастия к алкоголю. В 1997 году получила условный срок за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии она прошла реабилитацию.

В 2010 году Баюл возвращалась в Украину и объявляла о планах создать собственную школу фигурного катания. Но уже через четыре месяца она вернулась в США, заявив, что причиной этого стал конфликт с чиновниками.

В 2016 году Баюл обратилась в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к Украине о взыскании 50 миллионов долларов. Спортсменка обвинила своих агентов и спонсоров в неправильном распределении прибыли и незаконном использовании её имени. Среди ответчиков были указаны Джозеф Чарльз Лемир и две компании из Делавэра и Британских Виргинских островов.

В 2018 году суд Калифорнии вынес решение в пользу Украины. В 2020 году апелляционный суд США отклонил кассационную жалобу Баюл. Как сообщала Одесса News. в феврале 2021 года в Одесском дворце спорта прошли международные соревнования по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy, победителям которых вручал награды олимпийский чемпион Виктор Петренко.

Фото из открытых источников

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