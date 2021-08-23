Одесса 23 августа отмечает День Государственного Флага Украины

23 августа, в День Государственного Флага Украины пройдёт ряд торжественных мероприятий.

О них сообщает официальный сайт города.

Так, в 9 утра состоится поднятие Государственного Флага Украины возле нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Одесса» (ул. Центральный аэропорт, 2).

В 10:30 — поднятие Государственного Флага Украины возле одесской мэрии на Думской площади.

В 11:00 над Потёмкинской лестницей буде развёрнуто многометровое полотнище Государственного Флага.

В 20:00 на Потёмкинской лестнице – большой концерт артистов Одесского национального академического театра оперы и балета «Спадщина.ua».

Отмечается, что 23 и 24 августа в парке Шевченко продолжатся народные гуляния и ярмарка Hand-made.

Ко Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине независимости Украины во всех районах города пройдут праздничные мероприятия.

В музеях и арт-галереях состоятся тематические выставки. В городских библиотеках — литературно-музыкальные встречи, библиографические обозрения, тематические беседы и выставки, исторические экскурсы. Лекции, праздничные концерты, экскурсии и развлекательные программы проведут для подопечных социальных центров, детей социально незащищённых категорий.

Кстати. Праздник учреждён «в честь многовековой истории украинского становления государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины» согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Среди флагов Киевской Руси преобладал красный цвет — наиболее удобный для сигнализации во время боя. Однако национальный (государственный) флаг в его современном понимании, можно считать, появился во время существования казацкой державы. Самый известный из гетманских флагов связывают с именем Богдана Хмельницкого (он был белого цвета). Сочетание синего и жёлтого цветов на национальном флаге можно наблюдать с середины XIX в.

Утверждение же сине-жёлтого флага как государственного состоялось с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР).

В новые времена национальный сине-желтый флаг в Киеве флаг был поднят над городской мэрией 24 июля 1990 года. 23 августа 1991 года группа народных депутатов внесла сине-жёлтый в сессионный зал Верховного Совета, а уже 4 сентября его торжественно подняли над зданием парламента.

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