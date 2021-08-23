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Перед зданием аэропорта «Одесса» установлен флагшток и поднят Флаг Украины

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В рамках программы Президента «Большое Строительство» в Одессе, на улице Центральный аэропорт, 2 (площадь возле аэропорта) установлен флагшток под Государственный Флаг Украины.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, сегодня, 23 августа, в День Флага Украины, на этом флагштоке поднят крупнейший флаг Одесской области.

Отмечается, что его размеры составляют 6 на 8 метров. Высота флагштока — 50 метров.

В церемонии открытия принял участие председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

Как сообщала Одесса News, самый высокий флагшток на территории Херсонской области рухнул при установке.

Фото: ООГА, Odessa Online

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