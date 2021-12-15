Крупнейшая авиакомпания Швейцарии в 2022 году откроет рейс в Одессу

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss International Air Lines из Lufthansa Group с 4 июля 2022 года запустит регулярные рейсы из Цюриха в Одессу.

Об этом сообщает Avianews.

В Swiss отметили, что в летнем расписании намерены сделать ставку на маршруты в места отдыха, а также на рейсы, которые пользуются популярностью для посещения родственников и друзей.

Согласно расписанию, полёты сообщением Цюрих–Одесса запланированы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Swiss уже открыла продажу авиабилетов и опубликовала график рейсов. Стоимость билетов в обе стороны по самому дешёвому тарифу Light составляет 6700 грн. С собой можно провозить только ручную кладь. Пассажир может взять в салон самолёта чемодан с габаритами до 55х40х23 см и весом до 8 кг и личную вещь с размерами до 40х30х10 см без ограничения по весу.

Перелёты будут осуществляться самолётами Airbus A220-300, который во флоте Swiss оснащён 145-ю креслами. Скорость авиалайнера позволит ему преодолевать расстояние между Одессой и Цюрихом примерно за 3 часа.

Сейчас Swiss представлена на украинском рынке только одним маршрутом — Киев-Цюрих.

Как сообщала Одесса News, 9 декабря Одесский международный аэропорт принял первый рейс Qatar Airways Доха – Одесса.

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