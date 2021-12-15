Бывший глава Офиса Президента дал интервью, вызвавшее эффект ядерной бомбы

Бывший глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан дал откровенное интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

Интервью длилось на протяжении 3-х часов.

Одесса News публикует лишь несколько наиболее резонансных высказываний Андрея Богдана.



«Смотри: там все министры – у них язык в жопе. Интересная информация: когда они проводят собеседования на какие-то должности… Отдельная история – что они проводят собеседования на должности ещё в присутствии людей, которые там работают… Это вообще бред. Так вот эти люди – они туда ходят в большинстве своём не для того, чтобы их туда назначили, а для того, чтобы поговорить с президентом. Они говорят: «Ну у нас же проблема. Вот у нас проблема. Вот шо делать?» А он [Зеленский] говорит: «А я фартовый. Вот увидишь: всё будет хорошо», – отметил Богдан.



Журналист отметил в беседе с Богданом, что люди, которые приходят к президенту, рассказывают, что Зеленский во время докладов – даже секретных – сидит в кабинете не один. Гордон спросил у экс-руководителя ОПУ, почему глава государства даже секретные доклады выслушивает в компании.

«Потому что компания – «95-й квартал» (смеётся)… Ну я не знаю почему. Я с уважением отношусь там ко многим людям. Я ругался… Почему я бегал и матюкался? А как?.. Ты не имеешь права. Это опасно. В твоём кабинете могут быть ограниченные люди. Со всеми другими людьми ты встречаешься вне твоего кабинета. Бл…дь, глава Службы безопасности Украины не ездит за рубеж. Воюющая страна. Какой, блядь, глава Моссада (спецслужбы Израиля. – ред.) уехал в Швейцарию кататься, бл…дь, на лыжах? Слушай, ну какая Маша Левченко сидит внутри? Без допуска – без ничего. Они же не политики, не бизнесмены. Ты представляешь, что, бл…дь, три дня в камере каждый будет каждого сдавать, аж гай шуметь будет?» – сказал Богдан.

Андрей Богдан рассказал, что будучи на службе, не знал о спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Журналист спросил Богдана, почему, по его мнению, масштабную операцию украинских спецслужб «так бездарно слили».

«Не знаю, почему, кто, зачем. Это безумие. Это могла быть операция… Про неё уже фильмы снимают, хотя она провалена. А представляешь, какие были бы фильмы, если бы это провели? – ответил экс-глава ОПУ. – Там минимальные риски. Что он (президент Украины Владимир Зеленский, — ред.) несёт? Другое глянь: глянь, как они обращаются с людьми, которые служат Родине. Четыре человека принимали непосредственно там какое-то участие в операции».

Богдан отметил, что все, кто знал о спецоперации по вагнеровцам, были уволены. Среди них – заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василий Бурба, первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава Минобороны Андрей Таран.

«Никого нет. А потом: «Наступайте…» Сейчас министр обороны (Алексей Резников) классный. Он очень хороший человек… Я его знаю очень много лет. Но какой он министр обороны? Ну он адвокат… К чему я это?.. Я сегодня видел: «Пусть нападают. Реки крови. Мы зальём всю Россию кровью и трупами закидаем». Ты на фронте был? Смотри: после этой ситуации кто, бл…дь, пойдёт в атаку? Кто пойдёт в атаку, когда сзади потом скажут: «Мы тебя не отправляли…» Когда предали всех, уволили, на голову насрали и сделали вид, что сами же виноваты», – сказал Богдан.



Андрей Богдан считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно обеспечить выполнение всех пунктов Минских соглашений, поскольку он «со всеми разругался».

«Полтора часа президент Байден разговаривает с президентом Путиным про Украину… Не про Никарагуа, не про Таджикистан – про Украину разговаривает. Не звонит президенту Зеленскому. Через три дня звонит ему, разговор – полтора часа. Какую мы как общество получили информацию? О чём договорились там?» – сказал Богдан.

На вопрос, о чём они договорились, Богдан заявил: «Скорее всего, нас заставят выполнять Минские соглашения». «А как Зеленский, разругавшись внутри со всеми, выполнит Минские соглашения? А знаешь, что такое «выполнить Минские соглашения»? Там же есть два нерешаемых вопроса. Всё остальное… хрень. Есть два вопроса, которые – я не знаю, как решить. И никто не знает, как решить. Первый – это внести изменения в Конституцию. Пётр Алексеевич пробовал – кто-то кинул гранату. Куча трупов. И ничем не закончилось. А знаешь, какая процедура? Голосование первое: 226 в парламенте – потом решение Конституционного Суда (привет Тупицкому (уволенному Зеленским с поста главы КСУ, — ред.). Потом ещё раз голосование: 226 – закрытие сессии. И ещё одно голосование на следующей сессии: 300 голосов. Скажи: соберёт Зеленский 300 голосов в парламенте? В новой даже коалиции кто, «Довіра» будет голосовать? Или «За майбутнє» будет голосовать? Или «Слуга народа» за это будет голосовать? Или как? Или мы опять будем делать вид, что мы?..» – сказал он.

По словам Богдана, вторая проблема «не решаема».

«Там 30 тысяч солдат с автоматами. Пока они ездили в командировки, мы думали, что с ними делать. Ну Россия их не хочет принимать, потому что это дестабилизация ситуации внутри России. И Украина их не может принять. Ну что бы мы, там, ни построили, какие бы Дубаи там ни были, они будут… Часть этих людей – это граждане Украины. Они когда-то работали на каких-то работах. Есть часть деклассированных. Ну это какие-то бывшие шахтёры, водители тракторов – сейчас танкисты. Ну им жрать нечего – они идут туда, где деньги платят. Кто-то идейный, кто-то алкаш, а кому-то просто семью кормить надо. Они не вернутся на свои мирные работы. Они не будут уже мирными трактористами. Не будут. Что делать с этими людьми? Куда их деть? Что договорились? Как? Где?» – заявил экс-глава ОПУ.

Президент Украины в условиях войны должен объединить всех общей идеей, но вместо этого борется с рядом людей.

Журналист спросил, кто. по мнению Богдана, победит в «войне» между Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым.

«У нас война не с Россией, а с каким-то конгломератом людей, которые находятся на нашей территории. Вот у нас там война. Ему (президенту, — ред.) надо собрать все элиты, чтобы его поддерживали, предложить ему план действий, как этот вопрос решить. Он должен объединять всех общей идеей. Идеей не сп…здить, а идеей построить, создать. Что он делает? Он разворачивается к тем, с кем он должен воевать: непризнанные какие-то территории, боевики, ещё кто-то – и начинает рубиться со всеми: с (доктором Евгением) Комаровским, с Гордоном, Бутусовым (главредом «Цензор.НЕТ»), разведчиками, военными, медиками, бизнесом, блин. Все, колотнеча внутри. У нас же было в истории это. У нас это в истории было уже много раз. Мы всё время внутри валимся. У нас враг на рубеже, а мы внутри друг друга валим. Это уникально», – заявил Богдан.

Андрей Богдан рассказал, что Зеленский очень чувствителен к критике.

Разговор во время интервью об этом зашёл во время обсуждения конфликта между Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым.

«А какой месседж хотел настойчиво передать президент Ахметову на пресс-конференции? Он всё время говорил: «Приходите ко мне, приходите ко мне». Сначала грубо, потом уже ласково: «Ринат Леонидович, приходите». Что это вообще было?» – спросил Гордон.

«Я не знаю, как они там общаются, не общаются, что там между ними сейчас… Ну его бесит, (даже) если какой-то анонимный бот что-то против него печатает (в соцсетях). Конечно, из-за того, что происходит на каналах, он не спит, не ест и в туалет не ходит. Горит там», – ответил Богдан.

По его информации, принадлежащий Ахметову телеканал «Украина 24» у Зеленского «не выключается вообще».

В случае низких температур зимой в Украине возможны веерные отключения электричества и энергетический кризис, — заявил Андрей Богдан.

«Вот у нас ещё декабрь – это предновогодний праздничный месяц, когда все тратят деньги как-то с надеждой, что мы что-то вытащим из кубышки и проживём. Но в январе-феврале этого не будет. У нас будут увольнять людей, у нас будет сворачиваться промышленность, будут уменьшаться поступления в бюджет. У нас на цене газа и электроэнергии будет сворачиваться экономика», – сказал он.

Богдан на вопрос, понимает ли это президент, ответил: «Не понимает, вообще не понимает приблизительно даже, о чём речь идёт».

«Составляющая – это энергоноситель. У нас энергетический кризис. Он на пресс-конференции говорит: «У нас с 14-го по 18-й год было гораздо хуже с количеством газа в хранилищах – гораздо меньше. И мы вроде прошли. Сейчас у нас выше». Но он не понимает: в это время не количество газа в ПГХ имеет значение. Имеет огромное значение количество газа в трубе, в газотранспортной системе. Там должно быть определённое давление. И сколько ты из газотранспортной системы забрал, столько же одновременно ты должен туда закачать. Вот в конце февраля, если у нас будут морозы точно такие же, как были в прошлом году, мы математически… У нас газ будет в хранилищах, но достать его оттуда одномоментно невозможно. В то время – 10-го условного февраля – если будет -15 ºС, нам в газотранспортной системе не будет хватать газа. И у нас начнут замерзать какие-то городишки. Их надо отключать. Как Алчевск. Дальше у нас в том же феврале начинается энергетический кризис. Потому что угля нету. И те корабли, которые, как говорит Владимир Александрович, плывут, – их мало. У нас потребление в разы выше», – заявил он.

Бывший глава ОПУ отметил, что это корабли ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

«Это ДТЭКовские корабли. И суть конфликта с Ахметовым – это именно… Это несколько раз звучало. Но это же общая ответственность и государства, и частного сектора. Так к ДТЭК же корабли плывут, а к государству не плывут. Вы же не побеспокоились, вы же не понимаете, что у вас в феврале будет. Если будут февральские морозы, у нас жопа. У нас планово… Они спустили воду. Воды в водохранилищах не хватает. Они сейчас гонят всю воду, которая есть. Они спустили воду. У нас хватает на один месяц. Мы её сейчас в декабре выпустим – и январь-февраль воды не будет. Мы не сможем генерировать пиковую нагрузку. Они планируют… Они говорят, будет работать 15 блоков из 15 существующих атомных», – заявил Богдан.

По его словам, в Украине сейчас работает 14 блоков.

«Это дальше того инженерного предела, который мы когда-либо делали. Мы не знаем, какие будут реакции. Плюс атомные блоки – они… Профессионалы говорят: вылетают. Это просто автоматика сработала: скакнула нагрузка – и всё: автоматика отключает блок. Это какое-то время регламентных работ. Оно длинное. У нас пиковые нагрузки в февральские морозы просто нечем перекрывать. И что будет? Лебедь один, второй, третий, четвёртый… За это должен кто-то отвечать. Но не будет же отвечать за это Владимир Александрович, который к этому привёл. Надо назначить виноватого. Дим, назначат виноватым самого богатого человека в стране: Рината Леонидовича Ахметова. Неважно. Смотри: народу будет нравиться. Народу ведь нравится, когда грабят богатых», – заявил он.

Богдан в интервью Гордону заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Pandora Papers, имел отношение президент Владимир Зеленский, работали в 2020-м и в 2021 году.

«Panama Papers…. У меня есть информация, что эти офшоры работали и в 2020-м, и в 2021 году… Офшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все всё слышат», – заявил Богдан.

Богдан также заявил, что нардепам от «Слуги народа» платят зарплату в конвертах.

«Я слышал, платят. Это вообще большая, длинная история. Это всё надо понимать степ бай степ. Честно: видел плахту, как это работает. Вот у депутата есть зарплата: скажем, условно 20 (тыс.]) Не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… «За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал… Вообще ноль», – отметил Богдан.

Он подчеркнул, что доход каждого представителя «Слуги народа» зависит от занимаемой им должности.

Богдан также добавил, что НАБУ не занимается этим вопросом.

«Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы», – резюмировал экс-глава ОП.

Андрей Богдан заявил, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов боится последствий решений, которые принимаются на заседаниях СНБО.

«Он боится, что эти сбегут, а он за всё будет отвечать. Конечно, он будет отвечать», – отметил Богдан.

На уточняющий вопрос Гордона о том, сбегут ли другие члены СНБО, экс-глава ОПУ сказал: «Я не представляю, какая страна их заберёт. Может, кто-то их потом и приютит? Это зависит от того, как будут развиваться события… Столько раз нарушать законодательство, столько раз делать преступления и думать, что тебе это потом сойдёт».

Богдан считает, что Дмитрия Разумкова сняли с должности главы Верховной Рады, потому что он «недостаточно громко хлопал и не проявлял любовь».

«Так он всех старается убрать. Смотри: мы покладаємо квіти и кого-то увольняем. Вот у нас две стадии работы. У нас менялось министров – как за 20 лет предыдущей работы. Седьмой губернатор Сумской области. Ну, людям нравится. И людям нравится, когда этих чинуш выгоняют. И вот Владимир Александрович – он же делает то, что людям нравится. Он всё время сидит и кого-то выгоняет».

При этом, по мнению Богдана, такие увольнения происходят не потому, что человек что-то плохое делал или в чём-то виноват, а потому, что «он недостаточно громко хлопает, не проявляет любовь».

На Разумкова, по словам экс-главы Офиса президента, Зеленский взъелся давно.

«Ну не любил. Умничал: «То льзя, то нельзя, это буду, это не буду, это по закону, а то не по закону… Я закон, я страна, я Украина». А хлопал вообще ужасно. «Ты хлопаешь, но без уважения», – отметил Богдан.

Он также добавил, что сейчас у Разумкова есть рейтинг и он может и дальше присутствовать в политике.

«На какой-то должности или в какой-то сфере, или в какой-то партии он будет присутствовать. А если не будет вот этого присутствия, то пропадёт. Но пока что это один из тех людей, кто реально лучше всего из выходцев из «Слуги народа» себя позиционирует», – считает Богдан.

Богдан ответил на вопрос, кто руководит страной – президент Владимир Зеленский или нынешний глава ОПУ Андрей Ермак.

«Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей, и Владимир Зеленский в нём превалирует. Ермак никогда ему не говорит «нет». Любой бред, любая сюжетная линия – «давай, класс!». Эй, ребят, заходите, президент идею дал. Но это же так не работало, не работает и не будет работать», – сказал экс-глава ОПУ.

На вопрос, чем Ермак «взял Зеленского», Богдан сказал, что не хочет нырять в эту грязь.

«У них старая история, они друг друга знают лет восемь – десять. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут», – отметил Богдан.

Андрей Богдан рассказал, при каких обстоятельствах познакомился с будущим президентом, а в те времена ещё шоуменом Владимиром Зеленским.

«В приёмной одного крупного бизнесмена», – ответил Богдан. На уточнение, зовут ли этого бизнесмена Игорем, он сказал, что «и так понятно, кто этот бизнесмен».

«Я не хочу… Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком», – заявил Богдан.

Богдан заявил также, что сейчас ОП выделяет большие деньги на собственный пиар, в том числе за счёт средств программы «Большое строительство».

«Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов… Видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяются. Откуда они берутся? Конечно же, есть «Большое строительство». Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают чёрный кеш. Работают ли они с какими-то персонажами? Ну, поверь, за (последние) два года – я не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Что-то, где-то, кому-то, как-то помогают», – сказал Богдан.

Богдан заявил, что при президентстве Зеленского коррупция на государственном уровне переросла в вымогательство.

«Ну что, ты не видишь, что коррупция везде? При Порошенко такого не было, при Януковиче такого не было. Никогда такого не было, того, что сейчас. Это какая-то вакханалия. Это не коррупция – это вымогательство. (Было) «вот тебе, там, спасибо, помоги мне», (а стало) «иди сюда, ты мне должен, потому что я начальник». Я не конкретно про Ермака – я про систему координат. Рыба гниёт с головы. Не может быть в государстве система координат, когда царь хороший – два царя хороших, – а кругом все… Значит, вы такие правила установили», – подчеркнул Богдан.

Он сравнил окружение президента с деньгами.

«Наличный доллар имеет две опасности. Первая опасность – это гниение или тление. Вторая – это крысы. У кого были банки или кто имеет отношение к банковской системе знают… Это отдельный вид бизнеса: когда эти доллары порванные сдают… Когда их приносят, они в основном или погнили, или крысы их погрызли. Ну, вот за какой-то процент: где-то пять, где-то 10, где-то 20, – их меняют. Этим занимаются все коммерческие банки. Даже «Укрэксим», где председателем правления был Евгений Мецгер, – там тоже целая история, как они отправляли их в другое, правильное место. Вот у Владимира Александровича вы как те деньги: вы сейчас гниёте, и вокруг вас одни крысы», – отметил Богдан.

Как сообщала Одесса News, юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Офиса президента, что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана, назвав его назначение ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

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