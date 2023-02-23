Мать Саакашвили: «Он очень плох. Практически не передвигается»

Состояние здоровья бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, который полтора года находится под арестом в Грузии, ухудшается с каждым днём, он уже практически не передвигается.

Об этом в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону рассказала мать политика Гиули Аласания.

«Он очень плох. В тюрьме его отравили. Это уже доказано. Приезжали врачи, которые очень серьёзно всё исследовали, в хороших лабораториях были сделаны анализы – в Германии, а потом в Калифорнии. Выяснилось, что у него интоксикация, надо выводить эти тяжёлые металлы, но никто этим не занимается. Поэтому ему с каждым днём всё хуже и хуже», – сказала Аласания.

Она рассказала, что имеет возможность видеться с сыном, поскольку приносит ему еду.

«Я выхожу оттуда совершенно выпотрошенная, потому что он очень плохо себя чувствует. У него каждый день высокая температура. Например, вчера весь вечер – 38,5 °C, а пульс – 120, можете себе представить? Человек – кожа и кости, потому что у него кахексия (тяжёлая форма истощения организма, характеризующаяся быстрым снижением массы тела. – Ред.), это уже все подтвердили. Даже больница уже выдала нам форму №100, где записан этот диагноз. А отчего это? Оттого, что он отравлен… Так что с каждым днём ему хуже и хуже. Я не знаю, в каком состоянии он будет завтра утром, когда я туда приду», – сказала Аласания.

По её словам, Саакашвили ослаб так, «что не может стоять на ногах», и практически всё время лежит в одной позе.

«Он двигаться фактически не может. У него страшные боли в суставах. У него вообще, совершенно исчезли мышцы», – рассказала Аласания.

Она подчеркнула, что Саакашвили поставили «очень много диагнозов», но главный, который вызывает обеспокоенность, – отравление тяжёлыми металлами.

«Человек исчезает у меня на глазах, – сказала Аласания. – Они просто решили убить моего сына, у него смертный приговор».

Как сообщала Одесса News, Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Ещё до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него ещё одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат сообщил, что за время заключения у политика диагностировали деменцию и туберкулёз, есть подозрения ещё на десятки заболеваний. Саакашвили утверждает, что во время ареста он был отравлен. В организме политика нашли следы висмута, бария, ртути и мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

Украинские власти, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно призывали Грузию позволить Саакашвили лечиться за границей. Украинский МИД, например, предлагал передать экс-президента Грузии Украине. Польша тоже высказывала готовность принять его на лечение.

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