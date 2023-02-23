25 февраля одесситов и гостей города приглашают на органно-вокальный концерт «Очарование музыки Франции ХІХ-ХХ веков».

Интересную и познавательную музыкальную программу для любителей классики подготовили прекрасные одесские музыканты Вероника Струк (орган) и Ирина Петрова (сопрано).

Вероника Струк – более 20 лет главный органист лютеранского собора Святого Павла в Одессе, концертмейстер Одесского Национального театра оперы и балета, дипломант международных фестивалей духовной музыки. Прекрасно интерпретирует произведения классиков французской органной школы 19-го и 20-го веков, передавая динамизм и эмоциональную насыщенность музыки нового времени.

Певица Ирина Петрова работает в Одесском национальном театре оперы и балета, дипломант международных конкурсов. Активно концертирует, вдохновенно раскрывая красоту произведений разных эпох – от барокко до современности.

В Программе концерта: Л.Боэльман. Готическая сюита для органа в 4-х частях; С.Франк. Вечерние колокола (солистка Ирина Петрова); К.Дебюсси. ”Звёздная ночь”(солистка Ирина Петрова); С.Франк. Хорал №2 для органа; Э.Сати. Вальс (солистка Ирина Петрова); К.Сен-Санс. Две пьесы из “Карнавала животных” в обработке для органа и другие произведения.

Яркая эмоциональность музыки концерта настраивает на победу над зимой, холодом и злыми ветрами с северо-востока.

Приходите на ул.Пастера, 62, к 15:00.

Надёжность электроснабжения во время концерта будет обеспечена. Справки по тел. (048) 789-10-86, (094) 945-70-86.

Вход 100 гривен, для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц — 50 грн.

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