MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. Почувствовать «Музыку тонких сфер» можно в одесской галерее «Андеграунд»

Почувствовать «Музыку тонких сфер» можно в одесской галерее «Андеграунд»

picturepicture_160620624873160455323984_80937-Cropped.jpg

Галерея «Андеграунд» (Большая Арнаутская, 1) приглашает на групповую выставку «Музыка тонких сфер».

Своё понимание этой тонкой материи художник Олег Рыжков видит в замысловатых коллажах а-ля Параджанов, Оксана Церковная прислушалась к мотивам налаженного быта, Святослав Горбенко откликнулся сказочной Жар-птицей, дополненной наклеенными настоящими самоцветами.

Поражают воображение абстракции Александра Лекомцева, философские картины Геннадия Алейника, других художников.

Фото: Думская/Владимир Андреев

Просмотров: 76

Смотрите также...

scroll to top