Почувствовать «Музыку тонких сфер» можно в одесской галерее «Андеграунд»

Галерея «Андеграунд» (Большая Арнаутская, 1) приглашает на групповую выставку «Музыка тонких сфер».

Своё понимание этой тонкой материи художник Олег Рыжков видит в замысловатых коллажах а-ля Параджанов, Оксана Церковная прислушалась к мотивам налаженного быта, Святослав Горбенко откликнулся сказочной Жар-птицей, дополненной наклеенными настоящими самоцветами.



Поражают воображение абстракции Александра Лекомцева, философские картины Геннадия Алейника, других художников.

Фото: Думская/Владимир Андреев