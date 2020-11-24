Зеленский ответил на петицию о растаможке «евроблях»

Президент Украины обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову содействовать работе народных депутатов и представителей правительства в составе рабочей группы по разработке законодательных инициатив относительно доступного растаможивания авто на еврономерах.

Об этом говорится в ответе Главы государства на электронную петицию №22/105108-еп.

«9 ноября 2020 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором был рассмотрен ряд зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов относительно изменений в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств», — проинформировал Президент.

По его словам, среди рассматриваемых проектов законов: №3704 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога» и №3706 «О внесении изменений в раздел ХХ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины».

Глава государства рассказал, что по результатам проведённого обсуждения комитет ВР принял решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы Комитета Александра Ковальчука с привлечением к её работе представителей Кабинета Министров.

«Для ускорения решения проблемной ситуации и выработки конструктивных решений с учётом позиций всех заинтересованных сторон мною направлено обращение к Председателю Верховной Рады Д.Разумкову с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и разработке необходимых законодательных инициатив», — отметил Зеленский.

Кстати. электронная петиция к Зеленскому относительно принятия законопроекта о доступном растаможивании и нахождении на территории Украины автомобилей на европейской регистрации набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 26 тыс. 950 из необходимых 25 тысяч.

Автор петиции Иван Казачук призвал Президента провести совместное совещание с народными депутатами депутатской фракции политической партии «Слуга народа» и принять решение о немедленном включении в повестку дня на заседании Комитета финансов, налоговой и таможенной политики законопроектов №№3704, 3705, 3706 о доступном растаможивании.

Как сообщала Одесса News, 3 ноября большая группа одесских «евробляхеров» принимала участие под зданием Верховной Рады в Киеве в протестной акции, требуя от нардепов принять законопроект №3704 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упорядочении структуры акцизного налога».

Фото: Одесса News/Александр Александров