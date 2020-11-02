Одесские евробляхеры требуют у Зеленского выполнить свои обещания

Около трёхcот человек собрались в Одессе воскресным вечером на улице Балковской, чтобы выразить своё отношение к предпринимаемым властями ограничений для владельцев автомобилей на еврономерах.

Как сообщает 7 канал, митингующие обсудили поездку в Киев, где 3 ноября они собираются протестовать под стенами Верховной Рады, требуя снизить растаможку до 35% процентов и отменить штрафы, поскольку днями Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев авто на еврономерах, нарушивших срок растаможки своих автомашин.

Принято решение о выезде сегодня, 2 ноября, на Киев для участия во всеукраинском митинге в защиту «евробляхеров».

Кстати, ещё 7 сентября на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция «Выполнить обещание, данное своим избирателям и избирателям Политической партии «Слуга Народа» в отношении решения вопроса доступного растаможивания и нахождения на территории Украины автомобилей європейской регистрации», которая по состоянию на утро 2 ноября набрала 26 696 голосов поддержки.

Фото: ХYDESSA