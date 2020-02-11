«Нас обманул Зеленский» — считают предприниматели Одессы

Более 150 работников одесских рынков, физических лиц-предпринимателей собрались 19 февраля под стенами Одесской областной госадминистрации на митинг-протест с требованием улучшить условия для ведения малого бизнеса.

Об этом сообщает наш корреспондент.

«Это часть всеукраинской акции, — рассказал представитель Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш. — Вместе с нами сейчас митингуют предприниматели в 25 городах страны».

По словам частных предпринимателей, действия правительства уничтожают мелкое предпринимательство, а рассматриваемые в Верховной Раде законодательные проекты являются элементами давления на малый бизнес.

«В последнее время все законодательные инициативы, которые приходят от центральной власти, идут против мотивации малых предпринимателей развивать свой бизнес, — уверен представитель Ассоциации. — Тотальная фискализация приведёт к тому, что бизнес уйдёт в тень, и поступления в бюджет снизятся. Мы понимаем, с чем мы столкнемся — с проверками, неподъёмными штрафами».

Участник протестной акции составили резолюцию, которую направили Президенту, Премьер-Министру, Председателю Верховной рады, главе Одесской ОГА и мэру города.

В резолюции они призвали «не давить на микро- и малый бизнес, а начать непосредственно с того, что вызывает общественное недовольство – навести порядок в государственном секторе и секторе государственных сервисов, в частности, прекратить контрабанду на границе, преодолеть коррупцию на таможне, в СБУ, ГНС, а также разработать комплексную налоговую реформу, провести деофшоризацию и деолигархизацию».

По мнению участников митинга, властям надо сохранить упрощённую систему учёта и отчётности для плательщиков единого налога и на законодательном уровне закрепить неизменности этих норм для микро- и малых предпринимателей до 2025 года; снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда в совокупности не более 25%; прекратить безосновательные проверки, вмешательство в бизнес предпринимателей со стороны контролирующих органов.

Одесские предприниматели хотят принятия современного трудового права, основанного на свободе трудового договора, упрощения формальностей и уменьшения штрафных санкций.

После завершения митинга участники акции передали резолюцию представителю облгосадминистрации.

Участники акции также устроили перфоманс — беззащитного предпринимателя условно сожгли в крематории драконовских законов.

Фото: Думская