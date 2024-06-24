Одесский полицейский разоблачён в коррупции

Заместитель начальника сектора по противодействию домашнему насилию одного из районных управлений полиции Одессы разоблачён в коррупционных действиях — оказывал давление на малый бизнес, требуя у предпринимателя взятку за несоздание искусственных препятствий в осуществлении им предпринимательской деятельности по торговле рыбной продукцией.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что за 5 тыс. грн. ежемесячно он обещал не препятствовать торговле и уверял в своих способностях и связях, при необходимости, решить любой вопрос со своими коллегами по непринятию мер административного влияния и конфискации товара.

«Сотрудник полиции был задержан после получения 25 тыс грн неправомерных средств за пять месяцев беспрепятственного ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

Коррупционеру сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года произошла скандальная история с участием патрульных полицейских, которые занялись групповым сексом во время вызова.

Фото: Одесская облпрокуратура

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