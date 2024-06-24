18-летний футболист «Черноморца» получил вызов в молодёжную сборную Украины

18-летний полузащитник «Черноморца» Артём Присяжнюк получил вызов в сборную Украины (U-19) (тренер – Дмитрий Михайленко).

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что эта команда начнёт 4 июля готовиться в Польше к финальной части чемпионата Европы для юношей, который пройдёт в Северной Ирландии 15-28 июля 2024 года.

Одесса News информировала, что футбольный клуб «Черноморец» заключил соглашение с двумя новыми игроками — защитником Богданом Бутко и голкипером Артуром Рудько.

Фото: ФК «Черноморец»

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