Одессит Александр Литвиненко получил бронзу на Паралимпиаде-2024 в Париже

Украина поднялась на 10-е место в медальном зачёте Паралимпиады-2024, проходящей в столице Франции.

По итогам 5 дней соревнований сборная Украины выиграла ещё восемь наград. Две из них – золотые. Денис Остапченко стал чемпионом Игр в Париже в плавании, а Игорь Цветов – в беге на 100 м в лёгкой атлетике, сообщает XSPORT.

Александр Литвиненко из Одессы в соревнованиях по прыжкам в длину завоевал бронзовую медаль. Он выступал в классе T36 (люди с нарушениями координации: гипертония, атаксия и атетоз, а также церебральный паралич).

Александр справа

Всего в копилке Национальной сборной Украины 35 наград (5 золотых, 12 серебряных, 18 бронзовых). Это пятый лучший результат по количеству медалей.

«Украина гордится своими спортсменами. Продолжаем болеть за нашу сборную!», — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

Лидером медального зачёта Паралимпиады-2024 остаётся Китай, который уже завоевал 87 медалей (43 золота). Далее следуют Великобритания, США, Бразилия, Франция, Австралия, Италия, Нидерланды, Узбекистан.

Как сообщала Одесса News, в составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов 9 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Александр Литвиненко (лёгкая атлетика), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

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