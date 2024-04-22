Криворожский «Кривбасс» нанёс поражение одесскому «Черноморцу»

Продолжается 25-й тур Украинской футбольной Премьер-лиги. «Кривбасс» на чужом поле в Одессе победил команду «Черноморец» – 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

В составе одесситов отличился Брагар. Криворожцы ответили голами Лунёва и Бандейры.

Первую угрозу воротам соперника в матче создали «моряки». На 12-й минуте Авагимян метров с 18 послал мяч над дальней крестовиной. Вскоре контратака Черноморца 2 против 1 вполне могла привести к голу, однако передача Брагару на голову Штогрина получилась неудачной, — комментирует пресс-служба ФК «Черноморец».

Отмечается, что «Кривбасс» ответил двумя опасными, но безрезультативными моментами. Перед перерывом «морякам» удался яркий и, главное, результативный контрвыпад. Авагимян протянул мяч через полполя, выдал передачу в штрафную на Брагару, который обыграл трёх защитников гостей и ударил в угол — 1:0.

Одновременно со свистком арбитра об окончании первого тайма в Одессе была объявлена воздушная тревога. Она длилась не более получаса, поэтому начало второй половины игры задержалось всего минут на 10. Почти сразу «Кривбасс» сравнял счёт.

«Моряки» боролись за ничью до финального свистка. Но безуспешно…

«Шахтёр» возглавляет УПЛ – 55 очков после 23 матчей.

Одесса News информировала, что 14 апреля 2024 года в рамках 24-го тура Украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» в Киевской области команда одесского «Черноморца» проиграла «Заре» со счётом 0:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy