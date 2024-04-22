В Одессе открылось шведское консульство

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Мартиносом Иоганном Андерсом Обергом, который находится в Одессе по случаю начала работы Почётного консульства Швеции в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Почётным консулом Швеции в Одессе назначен Карл Олоф Ричард Стурен — уроженец Стокгольма, который более 30 лет посвятил экономическому развитию Украины, а с 2000 года — Почётный консул Швеции в Каховке.

Одесса News информировала, что в апреле в Одессе побывала делегация Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Программы развития Организации Объединённых Наций в Украине (ПРООН), а также Международной морской организации (IMO).

Фото: «Одесса»

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